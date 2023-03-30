مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8.. الجيش يسيطر على مزرعة الإرهابين

تصل للمقدم خالد (آسر ياسين) معلومات عن وجود الإرهابي أبو أسامة في الشيخ زويد خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8، وأن هناك حركة غير طبيعية على المزرعة النائية، بالإضافة إلى دخول شحنة كبيرة من الأسلحة إليها، وفي نفس الوقت يتم إرسال وجبات طعام جاهزة إلى المزرعة بكميات كبيرة مما يشير إلى وجود عدد كبير من العناصر التكفيرية داخلها.

يقرر المقدم خالد (آسر ياسين) ورجال الكتيبة مداهمة المزرعة، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8، ودخلوا في مواجهة نارية مع العناصر التكفيرية، ويهرب أبو أسامة (وليد فواز) بعد إصابته، وينجح الجيش في العثور على الطفل زياد نجل الإرهابي أبو عمار بعد ما تركه رجال الجماعة الإرهابية بمفرده وفروا هاربين.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8.. إصابة الظابط إسلام

بالرغم من نجاح المداهمة إلا أن الضابط إسلام (إسلام حافظ) يتعرض إلى إصابة بالغة خلال العملية، وتطلب نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8.