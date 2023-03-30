موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC اليوم

تتوالى وتيرة الأحداث في الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج، الذي يعرض على شبكة قنوات cbc منذ بداية رمضان، ويتناول المسلسل قضية اجتماعية تتناسب مع جميع أفراد الأسرة.

وجذب المسلسل منذ الحلقة الأولى اهتمام المشاهدين، الذين ينتظرون موعد عرض الحلقة الثامنة الليلة، لمعرفة الحد الذي ستصل إليه الخلافات والمشاكل بين «شيرين» و«رؤوف» بعد قراره بالتخلي عن جميع مسؤولياته تجاه زوجته وأبنائه وبدء حياة جديدة لتعويض السنوات الضائعة من عمره.

موعد عرض الحلقة 8 من مذكرات زوج

ويمكن متابعة الحلقة الثامنة اليوم من مذكرات زوج، عبر cbc في تمام الساعة 8:45 مساء، كما تعاد الحلقة في الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد للمرة الثالثة الساعة 2:45 ظهرًا اليوم التالي.

تردد قناة cbc

وتعرض قنوات cbc حلقات مسلسل مذكرات زوج، على التردد، 11785، معدل الترميز 27500، على نايل سات.

نجوم مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج من بطولة طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وخالد الصاوي، إخراج تامر نادي، عن رواية الراحل أحمد بهجت، مكون من 15 حلقة.