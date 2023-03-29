مي كساب حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جعفر العمدة

تصدرت الفنانة مي كساب، قوائم التداول خلال الدقائق الماضية، بعد إذاعة الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان.

اكتشفت مي كساب خلال الحلقة، أن ابنها الوحيد من زوجها جعفر العمدة ما زال على قيد الحياة، لتحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدة بأداء الفنانة مي كساب خلال الحلقة عبر فيسبوك وتويتر، بسبب انهيارها، فضلا عن طلاقها من الفنان محمد رمضان، بعد أن قبلت يد أحد أعدائه.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وفي سياق متصل، يشارك أحمد داش، في بطولة المسلسل، بجانب محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة رمحمد رمضان

وتأتي مواعید عرض الحلقة الجديدة من مسلسل جعفر العمدة، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون dmc، ويوميا طوال شهر رمضان الكريم، حيث أن العمل مكون من 30 حلقة.