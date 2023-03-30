ملخص الحلقة 8 من مسلسل عملة نادرة .. «عبد الجبار» يكتشف علاقة آنس وعصام

انتهت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة، وجاء ملخص الحلقة 8 من مسلسل عملة نادرة، بأحداث تشويقية جديدة؛ إذ أن العمل يدور حول فكرة ميراث المرأة في الصعيد .

ملخص الحلقة 8 من مسلسل عملة نادرة

تبدأ أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة، عندما شاهد «عبد الجبار» صورة ابنته الدكتورة آنس مع عصام أبو عصايا، ثم يثور مسعود وعلاء ويتجهان لغرفة أنس غاضبين، يتجه علاء نحو آنس ويضربها بالقلم، ثم ينهاهم عبد الجبار وينظر لها نظرة ممزوجه بالغضب والحزن.

مسعود يكتشف علاقة تجمع بين آنس وعصام، ويبحث «مسعود» بشكل جنوني بين أغراضه عن سلاحه، وتؤكد له سميرة أنها أخفته خوفاً على ابنتهم منه، ويطلب منها إحضاره سريعا، تذهب سميرة لغرفة علاء وتخبره بنوايا مسعود وتطلب منه اللحاق به، خوفا من تورطه في جريمة.