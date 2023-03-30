كواليس مقتل شاب على يد نجل عمه بالقاهرة.. اعترافات صادمة

اصطحبت جهات التحقيق المتهم بقتل ابن عمه وإلقاء جثته داخل مصرف بمنطقة المرج إلى مسرح الجريمة في حراسة أمنية مشددة، وداخل مسرح الجريمة راح المتهم يعترف بتفاصيل جريمته وكيف أنهى حياة نجل عمه «هاني»، 22 عاما، وخنقه وألقى جثته داخل المصرف بسبب خلافات.

اعترافات المتهم بتفاصيل الجريمة

وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم بتفاصيل جريمته في جلسة تحقيق استمرت أكثر من 3 ساعات، وقال إنه نشبت مشاجرة بين والده ووالد المجنى عليه وقام الضحية بشتم والده، ولذلك قام المتهم بالتخطيط لقتل الضحية حيث قال له إنهم سينقلون أشياء ويريده أن يساعده، وبالفعل حضر المجنى عليه وتوجه به المتهم إلى منطقة بعيدة في الخصوص وقام بخنقه دون أن يراه أحد وألقى جثته داخل المصرف.

وبعد انتهاء التحقيقات أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفى الجلسة التالية قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت البداية عندما لاحظت الأسرة تغيب نجلهم عن العودة إلى المنزل وحرروا محضرا بقسم الشرطة، وتم العثور على جثة المجني عليه ملقى داخل مصرف مائي، وتبين وجود شبهة جنائية بعدما تبين وجود آثار خنق حول رقبة المجني عليه، وتم كشف القاتل، وضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

كما أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

أما عن العقوبة القانونية، أكد حسن شومان، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».