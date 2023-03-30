جهات حكومية تقدم لموظفيها منحة عيد الفطر.. تعرف عليها

اعتادت بعض جهات العمل، سواء بالقطاعات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالجهاز الإداري للدولة، أو الجهات والهيئات ذات الكادر الخاص، بالقطاعين العام والأعمال العام، أو القطاع الخاص، أن تمنح الموظفين العاملين لديها، «منحا»، مع قدوم الأعياد.

منحة عيد الفطر ما بين 700 جنيه إلى مرتب شهر

ومع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك 2023، الذي سيحل وفقا للتقويم والبحوث الفلكية، يوم الجمعة الموافق 21 أبريل المقبل، يترقب الموظفون بهذه الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إعلان جهات عملهم عن منحة العيد، وذلك في وقت أعلنت فيه جهات محددة عن منحة عيد الفطر المبارك.

ومنحة عيد الفطر، تكون في صورة مكافآت مالية، بواقع مرتب شهر من الأساسي لكل موظف، وبعض الهيئات تعتمدها بنصف شهر، بينما اعتادت عدة جهات على أن تكون منحة العيد، على شكل هدية، توزع في صورة «علب كعك العيد على العاملين».

الكهرباء والنقل والأوقاف والبترول على رأس الجهات

ومن بين الجهات الحكومية، التي اعتادت صرف منحة عيد الفطر للعاملين بها وزارات الكهرباء، والبترول والنقل والاتصالات، هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى منحة الأزهر الشريف، حيث اعتاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف منح للعاملين بقطاع الأزهر الشريف في المناسبات الدينية وعلى رأسها الأعياد، وكذلك هيئة السكك الحديدية والنقل العام وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء والبنك المركزي وبنوك القطاعين العام والأعمال العام، وشركات القطاعين العام والأعمال العام، وتتراوح منحة العيد فيها ما بين قيمة نصف شهر وشهرين من المرتب الأساسي، ومديريات القوى العاملة بتوجيهات من وزير القوى العاملة ، للعمالة غير المنتظمة، ووزارات الأوقاف و التعليم العالي ، والإسكان وهيئة التأمين الصحي وإدارات المستشفيات الجامعية وبعض الجامعات المصرية الأهلية، حيث تتراوح منحة العيد فيها من 700 جنيه الى 1500 جنيه ، منح جميع العاملين بالهيئة ووحداتها وفروعها مكافأة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1500 جنيه، وللمتعاقدين بعقود مؤقتة 1200جنيه.

ووفقا للتقويم الهجري 1444 هجرية ، 2023 ميلادية فإن شهر رمضان المبارك سيكون 29 يوما ، وآخره يوم الخميس 20 أبريل2023 ، والجمعة 21 أبريل2023 هو أول أيام شهر شوال 1444هجرية .