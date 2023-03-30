نائب محافظ المنيا يشارك الإفطار مع أطفال مؤسسة «تربية البنين» للأيتام

شارك الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، الإفطار مع أطفال مؤسسة تربية البنين للأيتام بحي غرب مدينة المنيا، ضمن جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة، للتواصل المباشر مع كافة فئات المواطنين ومشاركة جميع أبناء المحافظة خلال الشهر المبارك .

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث رافق نائب المحافظ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، النائبة رشا المهدي عضو مجلس الشيوخ، حمادة طه مدير مؤسسة البنين بالمنيا.

أجواء من السعادة والفرحة

قدم نائب المحافظ، التهنئة للأطفال من أبناء المؤسسة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وسط أجواء من السعادة والفرحة كما استمع نائب المحافظ، لعدد من المواهب المقدمة من الأطفال داخل المؤسسة، موجها الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى دائما للمشاركة في تلك الفعاليات، وموجها بتوفير الدعم الكامل للأطفال.

توزيع هدايا ولعب على الأطفال

وسلم نائب محافظ المنيا، عددا من الهدايا للأطفال، كما تفقد الملعب الخاص بالمؤسسة لإمكانية وضع الدراسة المناسبة لتنفيذ أعمال التطوير بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.