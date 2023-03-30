مسلسل سوق الكانتو الحلقة 8.. فتحي عبدالوهاب يعثر على الحُجة ويقنع فاطمة بالزواج

عرضت الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب وعبد العزيز مخيون، منذ قليل، على قناة dmc، وشهدت نجاح رشاد في العثور على حُجة السوق.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة الثامنة

ونجح «رشاد» فتحي عبد الوهاب، في العثور على الحجة التي ستجعله كبير السوق بدلا من «حسنين» عبد العزيز مخيون، وحرص على إخبار «فاطمة» مها نصار، بعثوره على هذه الحجة خاصة وأنه كان يوصيها سرقتها من منزل «حسنين» نظرًا بأنها ابنة بنت الأخير.

وتحدث «رشاد» فتحي عبد الوهاب، مع «فاطمة» مها نصار، في أمر الزواج، لتخبره الأخيرة بأن عائلتها تضغط عليها للزواج من «طه القماش» أمير كرارة، لينفعل عليها «رشاد» ويسألها من تريد الزواج منه، فتخبره قائلة: «ما دام لقيت الحجة ف اللي قلبي يقول عليه موافقة بيه».

أحداث مسلسل سوق الكانتو

أحداث سوق الكانتو تدور في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.