يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، والذي تُشارك به الفنانة روبي في ذلك الموسم، الذي يُعد الموسم الدرامي الأضخم على مدار العام كله، خاصة أنها تطل على جمهورها بشخصية جديدة تمامًا؛ إذ تظهر في دور الدكتورة صفية الفارس، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، وتتولى فيما بعد عمدة قرية تل شبورة،

وتأتي مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً؛ إذ يُعرض عقب انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة نفسها على الهواء مباشرة، من داخل مسجد الحسين.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

كما يُعرض 3 مرات أخرى على مدار اليوم، وتأتي مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023 كالتالي: الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويضم عدد كبير من الفنانين، منهم روبي، وسميحة أيوب، وأحمد رزق، وأحمد بدير، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ، وإدوارد، ونهلة سلامة، وصولا عمر، وآخرين.