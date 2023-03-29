«لافروف»: نواصل التعاون النووي مع إيران.. ونرحب باتفاقها مع السعودية

أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن بلاده تواصل التعاون بشكل عام مع إيران، وبالأخص في مشروعات الطاقة النووية، مرحبًا بالاتفاق الذي نص على عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران.

العقوبات الأمريكية على نقل البضائع غير قانونية

وأوضح «لافروف»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإيراني، ونقلته «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا وإيران تؤكدان عدم الرضا عن النهج الغربي في التعامل مع دول العالم، مؤكدًا أن العقوبات الأمريكية على نقل البضائع سياسة وغير قانونية.

الغرب متمسك بسياسات التخريب

وقال: «الغرب متمسك بسياسات التخريب وتصعيد الأزمة في أوكرانيا، ولفتنا الانتباه إلى تدخل الغرب في النزاع ودعمه للنظام الحاكم في كييف».

وحول الملف النووي الإيراني، دعا وزير الخارجية الروسي كل الأطراف إلى العودة للالتزام بالاتفاق والعودة لتطبيقه.