إجراءات تيسيرية من السكة الحديد للعاملين قبل عيد الفطر المبارك 

إجراءات عديدة قدمتها النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، للعاملين قبل عيد الفطر المبارك، في إطار حرصها على تيسير سبل المعيشة نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، وضحتها في تقرير رسمي لها وترصدها «الوطن» في السطور التالية.

زيادة رواتب العاملين

جاءت بداية الإجراءات في زيادة رواتب العاملين اعتبارا من أول إبريل بحد أدنى 1000، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم منح العاملين 15% من الأجر الأساسي كل حسب أساسيه، وزيادة مبلغ مقطوع للدرجات السادسة والخامسة والرابعة 300 جنيه إلى جانب نسبة الـ 15%، وفي حالة عدم وصول العامل لمبلغ الـ 1000 يتم إضافة مبلغ آخر تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية حتى يصل للحد الأدنى الـ 1000 جنيه، وبذلك لن تقل الزيادة المقررة في أول أبريل القادم عن 1000 لكافة العاملين.

تتضمن الإجراءات التي أعلنت عنها النقابة ووافقت عليها وزارة النقل صرف منحة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق بمناسبة شهر رمضان المبارك 750 جنيها، وزيادة سلفة رمضان لـ 2000 بدلًا من 1000، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار.

توفير كروت لشراء الكعك والبسكويت والحلويات

في إطار هذه الإجراءات، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن توفير كروت خصم من أحد المحلات الشهيرة لشراء الكعك والبسكويت والحلويات وجميع الأصناف الأخرى، بتخفيض 15% على أن تكون قيمة الكارت الواحد 250 جنيها ويتم شراؤه بـ212.5 جنيه فقط نقدا أو بالتقسيط والكارت صالح للشراء حتى 30 يونيو 2023، كما يمكن التقسيط من الراتب الشهري بحد أقصى 4 كروت بقيمة 1000 جنيه على 10 أشهر.