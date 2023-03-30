«حماة الوطن» يوزع وجبات لإفطار الصائمين في شوارع مطروح

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، تدشين وإطلاق مبادرة إفطار صائم بالمحافظة، بتوزيع وجبات إفطار صائم وعصائر ومياه وقت الإفطار في الشوارع والميادين العامة في ثامن أيام رمضان المبارك تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.

مبادرة إفطار صائم

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، ببيان إن مبادرة إفطار صائم تأتي في إطار السياسة العامة التي ينتهجها الحزب دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن و تلبي احتياجاته تفعيلًا للمبادرات الرئاسية.

توزيع وجبات في الشوارع والميادين

ومن جانبه أكد عبدالدايم أبو تمر أمين الشباب بحزب حماة الوطن بمطروح علي توزيع وجبات إفطار صائم على الصائمين في الشوارع والميادين ، وهذه تعتبر لفتة مميزة لوجود الحزب في الشارع وحضورهم فرحة وسعادة بالشهر الكريم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي ، والمهندس كريم امام أمين الشباب بالحزب، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.