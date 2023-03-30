 مسلسل سوق الكانتو الحلقة 8.. جابر الخواجه يعترف بقتل صديق طه القماش

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل سوق الكانتو الذي تعرضه قناة «دي ام سي» بطولة الفنان امير كرارة «طه»، تطورات جديدة، بعد الحادث الذي أودى بحياة صديق «طه».

وبدأت الحلقة بمشهد اكتشاف «طه القماش»، أن الخواجة جابر وراء وفاة صديقه المقرب.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة الثامنة

ويدور حوار بين أمير كرارة «طه» وجابر الخواجة، داخل «الزنزانة»، ويعترف جابر الخواجة لـ«طه القماش» بأنه هو من قتل صديقه، الأمر الذي أصاب الأخير بالصدمة.

مسلسل سوق الكانتو

وفي الحلقة السابقة من سوق الكانتو، وافق أمير كرارة «طه القماش»، على عرض مجاهد الذي يؤدي دوره الفنان هادي خفاجي، بتهريب عدد من زجاجات الكحول من الاسكندرية إلى سوق الكانتو.

ويلعب الفنان امير كرارة دور البطولة في مسلسل سوق الكانتو، وتشاركه الفنانة مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.