حادث طريق بنها.. مصرع والد عروس وإصابة 3 آخرين أثناء العودة من الزفاف
كتب:
حسن صالح
02:39 ص | الثلاثاء 07 يونيو 2022
ضحية الحادث
تمكنت اجهزة المرور بالقليوبية من إعادة حركة المرور علي الطريق الإقليمي عقب رفع اثار حادث طريق بنها والذي اسفر عن مصرع أب وإصابة ابنته وشقيقها وسائق خلال عودتهم من عرس ابنة المتوفا بالقاهرة في طريقهم لمحافظة الغربية إلي مسقط راسهم في مدينة المحلة الكبري
التصريح بدفن ضحية حادث طريق بنها
فيما امرت اجهزة التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن ضحية حادث طريق بنها الإقليمي والإستعلام عن حالة المصابين في الحادث لسؤالهم عن ملابسات الحادث وندب المعمل الفني لمعاينة السيارة المتسببة في الحادث ورجحت المعاينة الاولية ان الحادث بسبب السرعة الزائدة
تفاصيل حادث طريق بنها
كان اللواء غالب مصطفي مدير امن القليوبية قد تلقي إخطارا من الواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة للمرور بوقوع حادث تصادم بين سيارتين اسفر عن مصرع وإصابة 4 اشخاص بينهم 3 من اسرة واحدة وجميعهم من محافظة الغربية مدينة المحلة كانوا في طريقهم لمسقط راسهم قادمين من فرح أبنة المتوفا وبسبب السرعة الزائدة إصطدمت سيارتهم باخري
مما اسفر عن مصرع والد العروسة ويدعي علاء الغرباوى واصابة شقيقة العروسه وشقيقها وإصابة سائق السيارة ويدعى محمد مهره قائد السيارة التابعة لمكتب زفاف أثناء عودتهم من زفاف العروسين وهم جميعا من أبناء مدينة المحلة الكبرى وتم نقلهم إلى مستشفى بنها العام لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة ضحية الحادث عقب اعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث