حادث طريق بنها.. مصرع والد عروس وإصابة 3 آخرين أثناء العودة من الزفاف

تمكنت اجهزة المرور بالقليوبية من إعادة حركة المرور علي الطريق الإقليمي عقب رفع اثار حادث طريق بنها والذي اسفر عن مصرع أب وإصابة ابنته وشقيقها وسائق خلال عودتهم من عرس ابنة المتوفا بالقاهرة في طريقهم لمحافظة الغربية إلي مسقط راسهم في مدينة المحلة الكبري

التصريح بدفن ضحية حادث طريق بنها

فيما امرت اجهزة التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن ضحية حادث طريق بنها الإقليمي والإستعلام عن حالة المصابين في الحادث لسؤالهم عن ملابسات الحادث وندب المعمل الفني لمعاينة السيارة المتسببة في الحادث ورجحت المعاينة الاولية ان الحادث بسبب السرعة الزائدة

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تفاصيل حادث طريق بنها

كان اللواء غالب مصطفي مدير امن القليوبية قد تلقي إخطارا من الواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة للمرور بوقوع حادث تصادم بين سيارتين اسفر عن مصرع وإصابة 4 اشخاص بينهم 3 من اسرة واحدة وجميعهم من محافظة الغربية مدينة المحلة كانوا في طريقهم لمسقط راسهم قادمين من فرح أبنة المتوفا وبسبب السرعة الزائدة إصطدمت سيارتهم باخري

مما اسفر عن مصرع والد العروسة ويدعي علاء الغرباوى واصابة شقيقة العروسه وشقيقها وإصابة سائق السيارة ويدعى محمد مهره قائد السيارة التابعة لمكتب زفاف أثناء عودتهم من زفاف العروسين وهم جميعا من أبناء مدينة المحلة الكبرى وتم نقلهم إلى مستشفى بنها العام لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة ضحية الحادث عقب اعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث