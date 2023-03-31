مواعید مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023

مواعید مسلسل سره الباتع علي قناة الحياة في رمضان 2023، يبحث عنها الكثير من محبي ومتابعي المسلسل، الذي يعرض على قناة الحياة ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تعرضها القناة.

ومسلسل سره الباتع بطولة أحمد السعدني وأحمد فهمي يجري في حقبتين من الزمن، ومأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس.

مواعید مسلسل سره الباتع علي قناة الحياة في رمضان 2023

ومواعید مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة 12 صباحا، والإعادة في تمام الثامنة صباحا، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد الآتي:

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

أحداث من الحلقة 9

ويكشف صناع المسلسل عن الأحداث المقبلة في حقبة الحملة الفرنسية، والأخرى الحالية بعد منع أهالي قرية شطانوف إعدام حامد الذي قدم للمحاكمة بتهمة قتله 3 من الجنود الفنرنسيين، ويدافع عنه العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي.