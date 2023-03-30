مسلسل سوق الكانتو الحلقة 8.. الشرطة تهاجم منزل «حسنين» بعد القبض على طه القماش

تواصل الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو تصاعد أحداثها وتضمنها العديد من المفاجآت غير المتوقعة، ويعرض المسلسل على قناة dmc، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة ومي عز الدين.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة الثامنة

تفاجأ «حسنين» عبد العزيز مخيون، بهجوم الشرطة على دكانه ومنزله، ليخبره المفتش أن لديهم أمر بتفتيش منزلهم، وذلك بعد القبض على «طه القماش» أمير كرارة، أثناء تهريبه لزجاجات الخمور، مما تسبب في صدمة شديدة لكل الحاضرين.

يستغل «شحاته» محمود البزاوي، موقف «طه» أمير كرارة، واتهامه بتقطير الكحوليات، ويشعل النيران ضد الأخير وهز مكانته عند جده «حسنين» عبد العزيز مخيون، خاصة أنه يغار بسبب تفضيل جده له بدلا من ابنه «عبد الغني» تامر نبيل.

وأثناء تفتيش المنزل تخفي «عيشة» أدوات تقطير الكحول الخاصة بـ«طه» ليكشف أمرها «شحاته»، ويفضح أمر «طه» بدكان «حسنين» ويؤكد له أن الشرطة محقة ولا تفتري على حفيده كما كان يعتقد.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين.