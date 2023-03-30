أحداث صادمة في الحلقة الثامنة من مسلسل ستهم: روجينا تعمل في المحجر بزي الرجال

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، صدمة كبيرة للمشاهدين، ويلقى العمل الضوء على قضية خطيرة، وهي مساواة الأخ الذي يمتلك المال ولا ينجب على أخذ وكتابة ابن أخته الفقيرة باسمه، مقابل تولي رعايتها هي وباقي أبنائها، وهذا ما حدث بين رماح الشخصية التي يقدمها الفنان السوري جهاد سعد، وشقيقته نجاة الشخصية التي تقدمها الفنانة نانسي صلاح.

مسلسل ستهم بطولة روجينا

شهدت أحداث الحلقة الثامنة مباراة تمثيلية بين رماح «جهاد سعد»، وشقيقته نجاة «نانسي صلاح»، بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، وذلك بعدما قام بمساومتها، على كتابة ابنها الذي سوف تنجبه خلال الفترة المقبلة، باسمه لكونه لا ينجب، وفي مقابل ذلك سوف يتولى رماح رعايتها بشكل كامل هي وأبنائها الثلاثة، لكونها لديها ثلاثة أبناء والرابع الذي سوف تنجبه، ولكنه تناقشه وفي النهاية تصمت وهي في حالة ذهول شديد، وتعرض هذا الأمر على زوجها عجبي «أحمد الرافعي»، الذي يرفض هذا الأمر نهائيا.

مسلسل ستهم من إخراج رؤوف عبد العزيز

وأثارت الحلقة السابعة من مسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، ضجة كبيرة، وتصدرت تريند تويتر رقم 1، إلى جانب الأكثر بحثاً عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خاصة بعد حالة التعاطف الكبيرة التي تلقتها، بعد وفاة ابنها الأكبر عبد الرحمن أمام عينيها، في مشهد يخلع القلوب، لتنهار روجينا في مشهد مؤثر تبدو فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في معاناة ستهم.

وكانت بدأت أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل، بحلاقة ستهم «روجينا»، شعرها تماما، حزنا على ولدها، وارتداء ثوب الرجال، والذهاب للمحجر الذي يعمل فيه شقيقها جبر «محمد عبد الحافظ»، والعمل فيه دون علمه، ومتخفية في زي الرجال، وغيرت صوتها بشكل يشبه الرجال إلى حد كبير.

كما شهدت الحلقة الثامنة مشاجرة كبيرة بين ستهم وأحد العمال في المحجر، بعدما ضربته بزجاجة على رأسه، فضربها الأخير «علقة موت» جعلها تنزف من فمها، وبعدها عرف جبر أن ستهم تعمل معه في المحجر الذي يعمل فيه، وتحدث مشادة كلامية بينهما، ويفرض عليها جبر عدم الذهاب إلى المحجر مرة أخري، فتترك له منزله.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل «ستهم»، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجربة ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.