تتوالى الصدمات.. وفاة ابن ستهم وحلقها شعرها على الزيرو بالحلقة السابعة

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ستهم، تصاعدا في الأحداث بشكل كبير، خاصة بعدما تصدرت الحلقات الأولى تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وأشعلت روجينا السوشيال ميديا، بأدائها العالي، واستطاعت أن تخطف قلوب جمهورها وتنال تعاطفهم لما تتعرض له من قسوة الحياة، وصدماتها، لتكون الحلقة السابعة بمثابة صدمة مفجرة لـ«ستهم»، توجع قلبها، بعد وفاة ابنها الأكبر أمام عينيها في مشهد يوجع ويقطع القلوب.

مشهد صادم في منطقة المحاجر

انتهت الحلقة السادسة بمشهد صادم يحبس الأنفاس، بشأن عبد الرحمن ابن ستهم روجينا، في ظل تهديد «لودر» لحياته أثناء وجوده في منطقة المحاجر بالجبل الأبيض، ومحاولة كل من ستهم «روجينا»، و«جبر» لفت انتباهه ليحذر من الخطر القادم نحوه، ما يخلق العديد من التساؤلات حول مصيره خلال الحلقات المقبلة.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ستهم بحدث دامٍ، حيث قتل ابن ستهم الشخصية التي تقدمها روجينا بعد أن صدمه لودر أمام عينيها، لتنهار في مشهد مؤثر تبدو فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في معاناة ستهم.

وتنتهي أحداث الحلقة السابعة، بذهاب ستهم روجينا، إلى حلاق القرية، وقيامها بحلق شعرها بشكل كامل على الزيرو، يجعلنا المخرج إمام حيرة جديدة وتصاعد في الأحداث حول ماذا سوف يحدث خلال الحلقات المقبلة؟

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.