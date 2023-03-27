مسلسل ستهم الحلقة الخامسة.. شقيق روجينا يطردها من المنزل

لا زالت سهام الظلم تتمادى في ظلمها، وهذا كان حال «ستهم» الشخصية التي تقدمها روجينا، في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، وهو تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل ستهم من بطولة روجينا

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ستهم، تصاعدًا في الأحداث، وتعرضت روجينا لظلم كبير من شقيقها الذي رفض إعطاءها حقها الشرعي في ميراث والدها، بل وتعدى عليها بالضرب، ما خلق حالة من التعاطف من قبل الجمهور معها بل والدفاع عنها ومحاولة مساعدتها.

مسلسل ستهم من اخراج رؤوف عبد العزيز

بدأت أحداث الحلقة بطرد رماح «جهاد سعد» ستهم «روجينا» من منزل والدهما، في مشهد بكت له القلوب، خاصة في ظل توظيف المخرج رؤوف عبدالعزيز، كل شيء من موسيقى تصويرية وزوايا التصوير و الكادرات في مكانه بحرفية عالية، وذلك بعدما كانت تنوى رفض قضية ضد رماح من أجل الحصول على ميراثها، ولكن المحامي الخاص بها، أخبره ما تريد أن تفعله ستهم، مما خلق شجار بينهما.

ولم يرحم «رماح» شقيقته ستهم وطلب من شقيقه جبر «محمد عبد الحافظ»، أخذه معه للعيش في الجبل الأبيض، ولكن شقيقه رفض في البداية نظرا لصعوبة العيش في هذه المنطقة، ولكن ستهم أصرت على ترك منزل والدها والذهاب مع شقيقها جبر، حتى تحصل على حقها.

وذهبت «ستهم» مع شقيقها جبر، للعيش في منطقة الجبل الأبيض، حيث تعيش جبر هناك مع زوجته بخيتة الشخصية التي تقدمها الفنانة «غادة طلعت»، ومعهم 5 أبناء أنجبتهم من جبر، والذي يعمل في منطقة الجبل الأبيض.