مدحت العدل: مسلسل عملة نادرة يتحدث عن المرأة القوية.. والنساء هن أساس الحياة

أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والشاعر والسيناريست، أن احترامه للمرأة تعلمه من والدته، خاصة أنها كانت سيدة قوية.

مدحت العدل: المرأة المصرية والعربية تتحط فوق الراس

وتابع العدل، خلال لقائه في «عاصمة الفنون»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن مسلسلات عملة نادرة ولأعلى سعر وحارة اليهود كانت تتحدث عن المرأة، لافتا إلى أنه يؤمن أن المرأة هي أساس الحياة وليس الرجل، وأن الحرية مرأة والكرامة مرأة وكل شيء جميل هو المرأة.

واستطرد العدل، أنه يرى أن المرأة العربية سيدة قوية جدا وأنه لولاها ما نجحت كل هذه الأوطان، لافتا إلى أن المرأة العربية تعمل أكثر من الرجل، هي التي تعمل وتربي وتخلق أجيالا ربما أفضل من الرجل العربي، مشيرا إلى أن والدته كانت مُعلمة وأن تأثيرها عليه وعلى أشقائه قوي جدا، وأنها مثال بالنسبة له وكتب عنها قصائد كتير، قائلا: «المرأة المصرية والعربية تتحط فوق الراس، أرفع لها القبعة وأقول لها لولاكي ما كان هناك أي نجاح ولا أي شيء إيجابي لهذا الوطن لولا المرأة»، مؤكدا أنه منحاز للمرأة فنا وفكرا ومشاعر وكل شيء.

تفاصيل مسلسل «عملة نادرة»

جدير بالذكر أن الدكتور مدحت العدل، يشارك في هذا الموسم بمسلسل «عملة نادرة» بطولة نيللي كريم وأحمد عيد وجمال سليمان وفريدة سيف النصر وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه حول الميراث ورحلة بحث نيللي كريم عن قاتل زوجها.