تشغل مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 31-3-2023 قطاع كبير من المواطنين في تاسع أيام شهر رمضان المبارك الموافق 1444 هجريا، وسط أجواء احتفالية في شوارع القاهرة، وكذلك الإهتمام بنظافة المساجد وفق ما أكدته مديرية الأوقاف في محافظة القاهرة، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مواقيت الصلاة في القاهرة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الجمعة

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 31-3-2023 والتي تشمل موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و 18 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و 59 دقيقة، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنصف، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 13 دقيقة .

إمساكية رمضان 2023

وتابعت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الإلكتروني، باقي مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 31-3-2023، حيث إن موعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 31 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الواحدة و 58 دقيقة صباحا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و 58 دقيقة، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 46 دقيقة صباحا.