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 سوق الكانتو الحلقة 8.. طه القماش يعتدي بالضرب على مجاهد بعد مقتل صديقه حمدي

كتب:

محمد أيمن سالم
11:50 م | الخميس 30 مارس 2023
مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو

بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو بضرب «طه القماش» لـ«مجاهد» بعدما علم أن «جابر» وراء ما حدث وتسبب في القبض عليهم ودخولهم السجن وقتل صديقه «حمدي».

ويتدخل حارس السجن في الحلقة الثامنة من مسلسل سوق الكانتو لينقذ «مجاهد» من يد «طه القماش»، فيما يخبره صديقه «رجب» أو شريف إدريس بأنه عرف مجاهد من خلال أحد الأشخاص في بار، ويشعر بالندم وأنه السبب وراء مقتل صديقهما حمدي.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

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بقلم محمد أيمن سالم