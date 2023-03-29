مسلسل رسالة الإمام.. ماذا قال الشافعي عن مصر ولغتها وأهلها؟

سرد مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة الفنان خالد النبوي، الكثير من مشاعر الإمام التي تحمل رسائل حب وعرفان لأرض الفسطاط «مصر» ظهر خلال عدة مشاهد له مدى حبه لأجوائها وصفا إياها بأنها تحمل جرسا ونغما.

مسلسل رسالة الإمام

وقال الشافعي في حوار بينه وبين ابن عبد الحكم، يقول في لغة أهل مصر: «فيها جرس ونغم» كما يقول في النيل: «غذاء مصر ومؤنتها وفرحتها.. أو تدري ماذا كان يعتقد المصريون القدماء في النيل.. كانوا يحترمونه ويهابون غضبه ولذلك يسترضونه طمعًا في كرمه».

الإمام الشافعي

كما أعرب الإمام الشافعي خلال أولى حلقات المسلسل خاصة في لحظات دخوله للفسطاط «مصر» عن حبه وشوقه الكبير لمصر وشعبها حيث أن لحظاته الأولى على أرض الفسطاط ردد أبيات شعرية أظهرت مدى حبه لها فبمجرد دخوله وركبه أرض مصر، قال مادحًا مصر:

لَقَد أَصبَحَت نَفسي تَتوقُ إِلى مِصرِ

وَمِن دونِها أَرضُ المَهامَةِ وَالقَفرِ

فَوَاللَهِ لا أَدري أَلِلفَوزِ وَالغِنى

أُساقُ إِلَيها أَم أُساقُ إِلى القَبرِ