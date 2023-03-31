مسلسل عملة نادرة الحلقة 9.. ماذا يحدث بين العائلتين في النجع بعد وقف إطلاق النار؟

تضمنت الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، عبر قناة cbc أحداثا جديدة بعد أن تصاعدت أحداثه بالشِجار الذي حدث بين العائلتين لاكتشافهم علاقة بين الدكتورة أنس وابن عائلة أبو عصايا، وينتظر المشاهدون عرض الحلقة التاسعة التي ستتضمن ما الذي سيحدث بين العائلتين في النجع بعد وقف إطلاق النار.

موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل عملة نادرة

ويعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الحلقة التاسعة الساعة 7:30 مساءً عبر قناة الـ cbc، والإعادة في الساعة 1 صباحًا.

أحداث من الحلقة الـ 8

وجاء من ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة، أن مسعود أطلق أعيرة نارية في الهواء عند خروج حسن وعصام أبو عصايا، ويصاب أحد رجال أبو عصايا، وتتبادل العائلتان طلقات الأعيرة النارية.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ومسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، وجومانا مراد، وعلي الطيب، وأحمد عيد، وكمال أبورية، ومريم الخشت، ونهى صالح، وندى موسى، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.