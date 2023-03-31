مصرع شخص دهسته سيارة مسرعة على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، بعدما دهسته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، قبل قليل، حيث صدمته السيارة وسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه على الفور، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فورًا في مكان الحادث، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، فور رؤيته للمتوفى أثناء عبوره الطريق، وعدم قدرته على استيقاف السيارة، فاصطدم به.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما هرع الجميع والتفوا حول جثة المتوفى، وأبلغوا الشرطة والإسعاف.

بلاغ بمصرع شخص دهسًا

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، بمنطقة المسلات بدائرة مركز طامية، بسبب السرعة الزائدة.

المتوفى مجهول الهوية

وانتقلت قوة أمنية على الفور، إلى مكان حادث دهس مواطن على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، وتبينّ مصرع شخص مجهول الهوية، حيث لم يتم العثور برفقته على أيّة أوراق أو بطاقة شخصية تثبت هويته.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى استدعاء سيارة إسعاف، نقلت جثة المتوفى مجهول الهوية إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بنشر أوصاف المتهم وسرعة التوصل لهويته وإخبار أسرته لتتسلم جثمانه وتشيعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته عقب إنهاء تصاريح الدفن والإجراءات القانونية اللازمة.