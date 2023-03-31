فضل دعاء الصائم فى رمضان.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء، فضل دعاء الصائم في رمضان، مؤكدة أن لدعاء الصائم في رمضان فضل كبير، وذكرت أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهذه الدعوة كما قال النبي «صلى الله عليه وسلم» للصائم فرحتان يفرحهما عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.

وأضافت في فضل دعاء الصائم فى رمضان: أن هناك أمرين مهمين لاستجابة دعاء الصائم، وهما الأول عندما تتناول شيئًا من الطعام بعد طول الصيام كأنك تحيي الجسد وتفرج كرب هذه الخلايا، وهذه لحظة من اللحظات التي يستجيب عندها الدعاء.

فضل دعاء الصائم فى رمضان

وأوضحت دار الإفتاء في فضل دعاء الصائم في رمضان: «جاء في الموسوعة الفقهية»: ضمن المواطن التي يستحبّ فيها الدعاء، حال الصّوم وحال الإفطار من الصوم، و أمر الله بصوم رمضان وذكر إكمال العدّة، ثمّ قال: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، البقرة/186، وفي ذلك إشارة إلى المعنى المذكور".

وأشارت إلى أنه على الصائم أن يتحرى الدعاء في رمضان ويحرص عليه، فالدعاء في رمضان يجمع فضيلتين عظيمتين، وهما: فضل الزمان، وحال الصيام؛ فشهر رمضان من الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، كما أن دعوة الصائم لا ترد حتى يفطر.

ومن دعاء الصائم فى رمضان: «اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ».

ويمكن للصائم أن يدعو قائلا: اللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ. اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.