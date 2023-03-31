مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8.. تامر سمير ضد أحمد رزق في الانتخابات

شهدت الحلقة 8 مسلسل حضرة العمدة، أحداث درامية عديدة، منها خوض أحمد رزق انتخابات نقابة المحامين أمام تامر سمير.

تامر سمير ضد أحمد رزق في الانتخابات

وفوجئ أحمد رزق بصديقة تامر سمير، ينافسه في انتخابات نقابة المحامين، رغم أنه يعلم جيدا أن موضوع الانتخابات ليست من اهتماماته، ليوجه له رزق سؤالا عن سبب وقوفه أمامه في الانتخابات، ليرد بطلب مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لكي يعالج والدته المريضة، وبالفعل يوافق أحمد رزق على إعطاءه المبلغ.

مسلسل حضرة العمدة

ويضم مسلسل حضرة العمدة عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم: روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبد العزيز، محمد الصاوي، صولا عمر، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.