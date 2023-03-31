مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8.. ابن ياسر جلال يغير شخصيته

أُذيع مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، على شاشة الحياة، وشبكة DMC، وظهر خلال حلقة اليوم ابن ياسر جلال، وتطور مراحل شخصيته في علاقتة مع الفتاة التي يحبها.

ظهور ابن ياسر جلال في مسلسل علاقة مشروعة

ظهر ابن ياسر جلال في الحلقات السابقة من مسلسل علاقة مشروعة في مشهد أبوي مع أبيه، عندما طلب التحدث معه عن علاقة حبه لإحدى زميلاته، وتفرغ أبيه لسماعه، وناقشه بشكل أبوي وأعطى له اهتمامه كاملًا.

وتتطور الأحداث بين ابن ياسر جلال، وبين الفتاة التي يحبها، إذ تحاول التأثير عليه وتغييره لطباعها المختلفة تمامًا عنه، وتبين ذلك في أبسط الأشياء من أول ما طلبت منه شراء السكوتر، إلى السهر مع أصدقائها الذين لا يشبهونه.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8 ظهور ابن ياسر جلال

وفي حلقة اليوم، ظهر ابن ياسر جلال، وصديقته تطلب منه الخروج معها، لتطلب والدته الذي تجسدها «داليا مصطفى»، أن يذهب معها إلى الطبيب في نفس الوقت، ليذهب معها مستسمحًا صديقته، لكن سريعًا ما يتركهم ذاهبًا إليها.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة 8

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

يأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8 اليوم، على نحو الترددات التالية:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.