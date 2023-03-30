ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8.. عمرو وبثينة في ورطة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 مع الفنانة مي عمر، عددًا من المشاهد المثيرة، بعد عرضه على قناة الحياة اليوم.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، بمشهد يحبس الأنفاس، إذ كادت تنكشف علاقة «عمرو» الذي يجسد دوره «ياسر جلال»، ببثينة التي تجسد دورها مي عمر، إذ رأهما «زياد» قريب زوجته داليا مصطفى «عاليا»، لكن مرر الأمر قائلا له إنهما حاضرين لمؤتمر تابع لشركته، ثم يتفق مع بثينة أنهما سيغيران الفندق لآخر.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة8

ويتطور الأمر في حالة ابنة ياسر جلال «فريدة»، والمخرج الذي تريد العمل معه ليقدمها إلى مصممة الملابس، ويعرف «أمجد»، الدور الذي يجسده مراد مكرم، أن «بثينة» تركت المنزل من «عاليا» زوجة «عمرو»، ليتصل بـ«دينا» صديقتها لتخبره أنها مسافرة لخالتها في الإسكندرية، ثم تتصل بـ«بثينة»، لتخبرها، ويتفقان معًا على أمر ما، ثم ينتقل المشهد إلى أن تقابل دينا «أمجد»، وتحاول أن تستقطبه بين التصريح والتلميح أنه رجل تتمناه اي امرأة، ويبدو أن في الأمر حيلة، بالاتفاق مع بثينة، لكي يبتعد عنها، وتبدأ في طلب أن تراه وهكذا، لتشغله عنها، في الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة.

وانتقل المشهد إلى «عمرو» وبثينة، وهما ينتقلان إلى فندق أخر بعيدًا عن قريب «عاليا» زوجته، ويخبر «بثينة» أنه اشتري لها بيتًا خاص بهما في القاهرة، وتسأله لمدى حبه لها، ليخبرها أنه لم يعش أيام قط مثل هذه، لتسأله عن «عاليا»، ويخبرها أنهما عشرة عمره.

وتنتهي الحلقة بمشهد صادم إذ يرى «شريف»، أخو بثينة، «عمرو» وهو داخل البيت عندها، ثم يذهب خلفه ويحاول الدخول للمنزل طالبًا من الحارس أنه يريد الدخول ليوصل شيء إلى بثينة عبر زوجها، ليقول له الحارس: «جايب لها إيه من زوجها ده لسه داخل قدامك»، ليتفاجأ «شريف».

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:SD.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.