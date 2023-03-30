مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8.. قريب عاليا يرى «عمرو» و«بثينة»

أذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، الذي يعرض على شاشة الحياة، وشبكة DMC.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، بمشهد يحبس الأنفاس، إذ كادت تنكشف علاقة «عمرو» الذي يقوم بدوره «ياسر جلال»، ببثينة التي تجسد دورها مي عمر، إذ رأهما «زياد» قريب زوجته داليا مصطفى «عاليا»، ولكنه داعبه ضاحكًا أنه فَرِح به لأنه تغير، لينكر «عمرو» الأمر ويقول له إنها حاضرين لمؤتمر تابع لشركته، وينتهي الأمر دون مشاكل، ويتفق مع بثينة أنهما سيغيران الفندق لفندق آخر.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة 8

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث الحلقة 8 منها اليوم، على نحو الترددات التالية:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:SD.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.