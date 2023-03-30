مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7.. هل تنكشف علاقة عمرو وبثينة؟

شهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة7، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 مع الفنانة مي عمر، عددًا من المشاهد المثيرة، بعد عرضه على قناة الحياة والقنوات التي يعرض عليها.

وخلال أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة7، تعددت المشاهد بين حادثة «أمجد» الدور الذي يجسده عمرو مكرم، التي نتج عنها إصابة ذراعه، ومحاولة الصلح المجددة بينه وبين «بثينة» الدور الذي تجسده مي عمر.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7

وتنتقل المشاهد إلى الحدث الأكبر وهو سفر «عمرو» الدور الذي يجسده ياسر جلال، وبثينة ليتضح أن الأمر بسبب رغبتهم في قضاء وقت معًا، ولكن مفاجأة صادمة شهدتها الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة، إذ انتهت الحلقة بأن يراهما «زياد» قريب زوجته داليا مصطفى «عاليا»، فهل ستنكشف علاقتهما.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها محبو الفنان كونه يُقدم مادة فنية دسمة، كما اعتاد الجمهور على أعماله خلال شهر رمضان الكريم، وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11449

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500