مصرع طبيب بمستشفى الأورمان ووالدته وإصابة 4 آخرين في حادث بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، حادث تصادم سيارتي ملاكي بتوك توك أمام نجع الوحدة بمركز الطود، أسفر عن مصرع طبيب بشري بمستشفى الأورمان يدعى محمد النوبي ووالدته، فيما أصيب 4 آخرين.

حزن في مسقط رأس الطبيب

واتشحت قرية العديسات مسقط رأس الطبيب محمد النوبى أبو المجد 27 سنة، ووالدته، بالسواد حزنا عليهما، وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الترحم خاصة أنه كان دمث الخلق ومحبوبا من الجميع، ولا يتأخر عن خدمة أي أحد يحتاج إليه.

أسماء ضحايا حادث الأقصر

وكان ورد بلاغ لمديرية أمن الأقصر من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين ملاكي بتوك توك على الطريق الزراعي الشرقي بنجع الوحدة، ما أسفر مصرع كل من: عديلة عبد الفتاح عبد الرحيم 55 عاما، محمد النوبي أبو المجد 27 سنة، وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة.

إيداع الجثث مشرحة مستشفى حورس

جرى نقل الحالات جميعها لمستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث تم إيداع الجثث مشرحة المستشفى لحين التصريح لذويهم باستلامها، وتلقي المصابين للعلاج، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.