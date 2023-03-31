مي كساب عن رفض جعفر العمدة العودة لها: «مش مسمحاك»

شاركت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة من كواليس الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة.

وعلقت مي كساب عليها قائلة: «هو اللي قسى عليا وما رضاش يسامحني، مش مسمحاك يا جعفر.. ثريا جعفر العمدة رمضان يجمعنا».

وتفاعل الجمهور مع مي كساب، وجاءت التعليقات كالتالي: «تمثيلك رهيب يا مي»، وجاء تعليق آخر: «أبدعتي يا مي»، وقال آخر: «بصراحة متألقة».

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان جذب قاعدة كبيرة من الجمهور منذ انطلاق الحلقات الأولى من المسلسل، ويشارك فيه بجانب رمضان عدد كبير من الفنانين، أبرزهم منة فضالي، هالة صدقي، منذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، عصام السقا، لمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.