جعفر العمدة الحلقة 8.. زواج مي كساب وكارم فتح الله

عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، عبر شاشة قناة dmc، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة.

تفاصيل الحلقة 8 من مسلسل جعفر العمدة

بدأت الحلقة 8 من مسلسل جعفر العمدة، بإبلاغ كارم فتح الله والده بأنه سيتزوج من «ثريا» مي كساب، بعد ان طلاقها محمد رمضان، وسط حالة من الذهول الكبير من الأخير، وعرض كارم فتح الله على زوج شقيقتها؛ كيلو ذهب إذا وافقت بنته على الزواج منه وإقناعها بذلك .

وتذهب مي كساب، إلى محمد رمضان، وتطلب منه أن يردها لعصمته ويسامحها، حيث يقوم برفض طلبها ويهينه، لتذهب ثريا لبيت اختها تتفاجأ بوجود كارم فتح الله عدو زوجها، حيث تقدم لها وطلب الزواج منها، لتوافق وتضع شرطا، وهو ان يحميها من جعفر العمدة ويطلب الزواج منها امام الحارة كلها.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويعد مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، منة فضالي، ومنذر رياحنة، ومي كساب، وهالة صدقي، أحمد داش، لمى كتكت، بيومي فؤاد، إيمان العاصي، طارق النهري، عصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.