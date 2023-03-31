أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات.. والأرصاد تحذر من صقيع

تواجه 7 محافظات، طقس سيئ اليوم الجمعة، في تاسع أيام شهر رمضان الكريم، إذ تشهد صقيعا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للدفء خلال ساعات النهار، حيث تتراوح الحرارة بين 18-22 درجة، من شمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري، وصولا إلى وسط سيناء وشمال الصعيد، في حين يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أماكن سقوط أمطار خفيفة على 7 محافظات

وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات تواجه ليلة قارسة البرودة، ومن المتوقع سقوط أمطار على 7 محافظات منها: مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، والسويس.

صقيع يضرب المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها، أن حالة الطقس في محافظات مصر وخاصة الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، التي تأثرت بكتل هوائية جاءت من جنوب أوروبا منخفضة في درجة حرارتها، مرورا بالبحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، ما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

تحذيرات الأرصاد من تخفيف الملابس

وحذرت هيئة الأرصاد، من تخفيف المواطنين لملابسهم بسبب التقلبات الجوية التي تحدث خلال تلك الفترة، مع الابتعاد عن أعمدة الكهرباء، في حالة سقوط أمطار على المحافظات، مع استمرار موجهة الصقيع إلى غدا السبت.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أن درجات الحرارة اليوم تسجل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21- 12

درجات الحرارة اليوم في جنوب سيناء 23- 16

درجات الحرارة اليوم في السواحل الشمالية 20- 13

درجات الحرارة اليوم في شمال الصعيد 21- 11

درجات الحرارة اليوم في جنوب الصعيد 25- 15