تتصاعد أحداث مسلسل سره الباتع بصورة مثيرة جدا مما يجعل موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم محل بحث من المتابعين والمشاهدين للمسلسل الذي يعرض عبر شاشة قنوات on يوميا، ضمن مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية التي تقدمها القناة خلال رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم يأتي الساعة 7:30 مساء طوال أيام شهر رمضان المبارك، والإعادة الأولى في الساعة 6:15 صباحا، والإعادة الثانية 11:15 مساء.

في موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم سوف يستكمل رحلة دفاع أهل قرية حامد عن بلادهم بعد هجومهم على الجنود الفرنسيين أثناء محاكمة حامد التي أعدت له لقتله 3 من الجنود الفرنسيين، وشهدت الحلقة دفاع صافية حبيبة حامد عنه بكلام مؤثر عن قدرة المصريين على طرد أي غزاة من أرضهم والدفاع عنها.

مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس التي تحمل اسم سره باتع، وتدور في حقبتين من الزمن الأولى الحقبة الفرنسية، والثانية الحقبة الحالية.