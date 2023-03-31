مع بدء صيام اليوم التاسع في شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون عن مواقيت الصلوات في كل المحافظات، بينها موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023، حيث بدأت ساعات الصيام منذ الفجر وتنتهي بأذان المغرب.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023

وتقدم «الوطن» موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي حددت موعد أذان المغرب تاسع أيام شهر رمضان المبارك في بورسعيد الساعة 6:09 دقيقة مساء.

ويأتي موعد أذان الظهر 11:55 صباحا، والعصر 3:27 مساء، والمغرب 6:09 مساء، وأذان العشاء الساعة الساعة 7:29 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

موعد الإفطار في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023

ويبدأ موعد الإفطار الیوم في بورسعيد الجمعة 31-3-2023، مع غروب الشمس وانطلاق أذان المغرب، وبعد عدد ساعات صيام حوالي 14 ساعة تقريبا، والتي بدأت عقب أذان الفجر في بورسعيد في الساعة 4:12 صباحا وتنتهي في 6:09 مساء.