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موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023

كتب:

هبة صبيح
12:10 م | الجمعة 31 مارس 2023
موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم

مع بدء صيام اليوم التاسع في شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون عن مواقيت الصلوات في كل المحافظات، بينها موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023، حيث بدأت ساعات الصيام منذ الفجر وتنتهي بأذان المغرب.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023

وتقدم «الوطن» موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي حددت موعد أذان المغرب تاسع أيام شهر رمضان المبارك في بورسعيد الساعة 6:09 دقيقة مساء.

ويأتي موعد أذان الظهر 11:55 صباحا، والعصر 3:27 مساء، والمغرب 6:09 مساء، وأذان العشاء الساعة الساعة 7:29 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

موعد الإفطار في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023

ويبدأ موعد الإفطار الیوم في بورسعيد الجمعة 31-3-2023، مع غروب الشمس وانطلاق أذان المغرب، وبعد عدد ساعات صيام حوالي 14 ساعة تقريبا، والتي بدأت عقب أذان الفجر في بورسعيد في الساعة 4:12 صباحا وتنتهي في 6:09 مساء.

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بقلم هبة صبيح