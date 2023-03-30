منة فضالي عن هالة صدقي بمسلسل جعفر العمدة: بونبوناية اللوكيشن.. فيها كل حاجة حلوة

قالت الفنانة منة فضالي، إن عملها مع المخرج محمد سامي بمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان ليس هو العمل الأول، إذ سبق لهما العمل معًا بمسلسل نسل الأغراب، لافتة إلى أنها تشعر بالراحة خلال العمل معه وكذلك الأمر بالنسبة لها وأنه تجمعهما كيميا خاصة بالعمل معًا، معربة عن سعادتها بالعمل معه مجددًا.

وأضافت فضالي في حوار مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم أف إم»، «كان حظي حلو بمشاركتي بمسلسل نسل الأغراب مع المخرج محمد سامي والدور خلاني ترند على تويتر وقتها، برتاح في الشغل معاه جدًا، مريح وبفهمه جدًا بالشغل، وبحب أشتغل معاه».

منة فضالي: هالة صدقي مش حماة خالص وبونبوناية اللوكيشن

واستطردت: أن كواليس المسلسل كانت جيدة جدًا، وأن المخرج محمد سامي كان يعتقد في بعض الأحيان أنها لا تفهمه بسبب عدم تعليقها على توجيهاته وصمتها ببعض الأوقات، متابعة «شخصية صفصف مش حماة أصلًا، أقسم بالله دي مسلسل لوحدها، مدام هالة صدقي بعيدًا عن أننا أصدقاء، هي في اللوكيشن بونبوني، حاجة ملهاش حل، محتاجة كاميرا لوحدها تفضل ماشية معاها من أول ما تصحى، جميلة ومتصالحة مع نفسها وبتحب الناس كلها وعايزة كل الناس كويسة، أي حاجة حلوة في الحياة هتلاقيها في هالة صدقي».

منة فضالي: مساعدة نجوم الجيل السابق لنا ترجع لثقتهم بنفسهم

وأكملت الفنانة منة فضالي: أن بعضا من النجوم الكبار من الجيل السابق لهم كالفنانة هالة صدقي والفنانة إلهام شاهين يحبون الجيل الحالي، وأنها ترجع بصورة كبيرة إلى ثقة هؤلاء النجوم بأنفسهم، مشيرة إلى أن العمل الفني هو عمل جماعي يستهدف بالأساس الحصول على تصفيق الجمهور.