مسلسل عملة نادرة الحلقة 9.. ما موقف «عبد الجبار» بعد معرفة علاقة أنس وعصام؟

بعد عرض حلقة أمس، ينتظر متابعو مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، عرض الحلقة 9، لمتابعة الأحداث والإجابة على أسئلتهم حول موقف عبد الجبار بعد معرفة علاقة أنس وعصام، وموقف العائلتين بعد وقف إطلاق النيران في النجع.

ويترقب الجمهور استكمال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 9 لمعرفة ما الذي ستفعله «نادرة» نيللي كريم، في قضية الإرث التي تخصها ومحاولاتها للحصول عليه من حماها.

مواعيد عرض الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة

وتأني مواعيد مسلسل عملة نادرة لـ نيللي كريم، الحلقة 9 الساعة السابعة والنصف مساءً يوميًا على قناة cbc، والإعادة في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وفريدة سيف النصر، ورمزي العدل، وأحمد عيد، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبد العاطي.