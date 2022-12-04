كوبرى ونفق 45 بالإسكندرية.. شريان جديد ونقلة نوعية لاستعادة بريق الكورنيش

فى شرق الإسكندرية كان الموعد مع مشروع جديد، أو بمعنى أدق شريان جديد، تمثل فى كوبرى ونفق 45، الذى يعد نقلة نوعية لتسهيل الحركة من قلب الإسكندرية «الكورنيش» إلى طريق مصطفى كامل المؤدى لمحور المحمودية والطريق الدولى خارج المدينة.

تطوير المناطق الحيوية

افتتح المشروع قبل أيام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث جرى التشغيل التجريبى لمشروع كوبرى ونفق شارع 45، أو ما يعرف بكوبرى أنور السادات بطريق الكورنيش، للتخفيف من أعباء الزحام المرورى، خاصة فى موسم الصيف، الموسم الذى يرفع تعداد السكان بالإسكندرية لنحو 9 ملايين مواطن ما بين سكان مقيمين وزوار.

وأكد «الشريف» أن الإسكندرية تسير فى اتجاه تطوير المناطق الحيوية وتخطيطها بالشكل الذى يمثل إضافات جديدة لها، وهو ما يشعر المواطن بمدى اهتمام الدولة بالتنمية وسرعة حل المشكلات، ورفع المعاناة عن المواطنين، موضحاً أن نسبة الإنجاز فى مشروع كوبرى ونفق 45 وصلت إلى 97%، حيث يشتمل على نفق من شارع السادات بعرض 19 متراً، عبارة عن 3 حارات للدخول، و3 حارات للخروج، بطول 150 متراً تقريباً، ومفتوح من الأعلى.

ممشى موازٍ للبحر

وأشار «الشريف» إلى أن النفق يستمر أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول و3 حارات خروج، بطول 60 متراً وبارتفاع 6 أمتار وعرض 25 متراً، ويشمل «نفق يمين» و«نفق يسار» للمشاة بعرض 2.5 متر وارتفاع صافٍ 2.5 متر، وينتهى من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار، بعدد (2) كوبرى عبارة عن حارات للخروج و3 حارات للدخول لكل منهما، ويتم انفصالهما عن بعضهما وذلك بطول 200 متر تقريباً لمطلع الخروج من النفق وطول 130 متراً تقريباً لمنزل الدخول إلى النفق، بالإضافة إلى ممشى (كوبرى) على طريق الكورنيش موازٍ للبحر والكبارى بطول 250 متراً تقريباً وعرض 6 أمتار وارتفاع من 5 أمتار إلى 8 أمتار عن سطح البحر.

المشروعات التكميلية المستهدفة

وأوضح أنه يوجد مدخلان لنفق المشاة الواحد، مدخل قبلى على رصيف العمارات، بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات، وذلك للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر إما الصعود للممشى على رصيف الكورنيش البحرى أو النزول إلى الشاطئ، بأطوال 140 متراً لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات.

ولفت إلى أنه تمت توسعة الطريق من 6 حارات إلى 10 حارات بعرض 35 مترا، بالإضافة إلى رصيفى مشاة على الجانبين بطول نحو 600 متر تقريباً، منوهاً بأنه من ضمن المشروعات التكميلية المستهدفة زيادة عدد حارات الكورنيش من 6 حارات إلى 10 حارات من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول 4.4 كم «بخلاف منطقة نفق وكبارى السادات بطول 600 متر».