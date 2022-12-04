تنفيذ 90% من أعمال توسعة محطة صرف أبوصير في بني سويف.. تخدم قرى مركزين

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، مشروع توسعات محطة المعالجة الثنائية بأبو صير الملق، لمتابعة سير العمل بالمشروع ضمن برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل كل المعوقات التي تواجه سير العمل.

محطة صرف أبو صير تخدم قرى مركزي ناصر والواسطى

وتفقد المحافظ أعمال المرحلة الثانية من توسعات محطة المعالجة، والذي يجرى تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 20 فدانا، واستمع لعرض موجز عن مستجدات وسير الأعمال بالمرحلة الثانية من المشروع التي يتم تنفيذها على مساحة 6 أفدنة، وبطاقة من 12 ألفا إلى 15 ألف متر مكعب في اليوم.

وتخدم محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبو صير ضمن مشروعات مركز الواسطى عدداً من القرى بمركز ناصر، تشمل قرى أشمنت، وكفر الجزيرة، ومنشية الشركة، وبني خليفة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية نحو 90%، و40% لأعمال الكهرباء والميكانيكيا، والتي سبقها الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف م 3 /يوم وبتكلفة 180 مليون جنيه، وتخدم عدد من القرى بمركزي الواسطى وناصر.

محافظ بني سويف يوجه بتسريع أعمال محطة معالجة أبو صير

ووجه محافظ بني سويف مسؤولي هيئة مياه الشرب والصرف الصحي باطلاعه أولا بأول عن الموقف التنفيذي ومعدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، وتذليل أي معوقات قد تطرأ على سير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة، ومكلفا رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع حتى الانتهاء منه ودخول المحطة الخدم بكامل طاقتها.