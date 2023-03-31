مسلسل عملة نادرة الحلقة 9.. هل يبتعد عصام أبو عصايا عن أنس؟

شهدت الحلقة 8 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، عبر قناة cbc أحداث جديدة بالشِجار وتبادل العائلتين طلقات الأعيرة النارية، بعد اكتشافهم علاقة بين الدكتورة أنس وابن أبو عصايا، وعقد «رمزي العدل» الشيخ المنزلاوي، جلسة صلح بين عبد الجبار و حسن أبو عصايا.

وانتهت الجلسة التي عقدت في الحلقة 8 من مسلسل عملة نادرة، بعد الاتفاق على ابتعاد عصام عن أنس، ويترقب الجمهولا عرض الحلقة 9، وتساءل رواد السوشيال ميديا عن هل يبتعد عصام أبو عصايا «هشام عاشور»، عن أنس «ندى موسى»؟

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الحلقة 9 الساعة 7:30 مساءً عبر قناة الـ cbc، والإعادة في الساعة الواحدة صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم وعدد كبير من النجوم جاء أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وعلي الطيب، وأحمد عيد، ، ونهى صالح، وندى موسى، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبد العاطي.