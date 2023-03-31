مساعد وزير التموين يستعرض الفرص التجارية الاستثمارية في مصر بمنتدى «إيطاليا +5»

شارك الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في منتدى البحر المتوسط الاقتصادي المنعقد بإيطاليا " إيطاليا + ٥ والذي ضم تجمع دول شمال إفريقيا التي تطل علي حوض البحر المتوسط والذي نظمته الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية ومقاطعة كلابريا الإيطالية وبحضور وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ورؤساء مقاطعة كالابريا وصقلية ونائب وزير الداخلية الإيطالي ، كما شارك وزير الخارجية الايطالية بكلمة عبر فيها عن دعمه للمنتدى .

واكد الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية -على وجود تعاون وشراكة استراتيجية تربط بين مصر وايطاليا، وقد انعقد المنتدى في نسخته الرابعة في الجنوب الايطالي بمقاطعة كلابريا بالتنسيق مع الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية وبحضور المفوض السامي للمناطق الاقتصادية لجنوب إيطاليا والذي يبدى دائمًا تعاوناً كبيراً من أجل دفع عجلة الاستثمار الإيطالي بمصر ،كما ناقش "عشماوى" أهم المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية للمستثمرين بما فيها العوائد الاستثمارية الأعلى في المنطقة اضافة الى سرعة استرداد مصروفات التشغيل في وقت قصير فضلاً عن مزايا استثمارية أخرى جاذبة.

فرص الاستثمار

ونقل «عشماوي» تحيات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مؤكدا حرص الوزير على أوجه التعاون بين البلدين وبحث فرص الاستثمار في مصر حيث أن السوق المصري واعد ويحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوي، الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.وأضاف" عشماوي" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد شهدت توقيع 9 مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص للدولتين وأنه حان الوقت لتفعيلها خاصة في ظل الازمة التي يشهدها العالم من متغيرات جيوسياسية و دولية وقد انعكس هذا بالطبع علي دول البحر المتوسط مؤكدا علي ضرورة تجمع دول حوض البحر المتوسط وفي مقدمتهما مصر وإيطاليا لحث باقي دول المتوسط علي الاستثمار البيني وخاصة في الأنشطة اللوجستية والتجارية.

وقال «عشماوي» مستقبل العالم في منطقتنا، ومصر لديها مميزات كثيرة وفرص وفيرة وخاصة في مجال الانشطة التجارية واللوجستية والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة والتي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .

قال عشماوي بأن قناة السويس تجذب سنوياً حجم تجارة عالمية تبلغ 3 ترليون دولار وهناك فرص كبيرة للاستثمار بين كلاً من مصر وايطاليا للاستفادة من تلك التجارة العابرة عبر الأراضي المصرية ، وبصفة خاصة مع وجود تعاون وطيد بين مصر وايطاليا منذ قرون، فمصر تعتبر مفتاح الدخول الى الشرق الاوسط وافريقيا نظرًا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع بة حيث يحدها كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط وبها قناة السويس.

وأكد عشماوي في كلمته على وجود فرص كبيرة للاستثمار المشترك بين مصر وايطاليا في أنشطة عديدة ومجالات كثيرة ويقع علي رأسها الأنشطة التجارية ذات بعد صناعي لافتا الى ان وفد إيطالي رفيع المستوى من الشركات الايطالية برئاسة جوسيبي رومانو سيقوم بزيارة إلى مصر قريباً عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتفعيل مذكرات التفاهم الاقتصادية التي تم توقيعها بين الشركات المصرية والإيطالية أيضا لبحث فرص العمل المشترك خاصة وان الحرب الروسية الأوكرانية قد نتج عنها تحديات لوجستية كبيرة علي مستوى الصعيد العالمي ومن أهمها الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الامداد وضعف سلاسل القيمة فى منظومة التجارة .

رحلة العائلة المقدسة

وعلى هامش المنتدى شارك عشماوي في جلسة خاصة للترويج لرحلة العائلة المقدسة والتي شاركت فيها مونيا فرانشيسكيني منسق الاحتفالية العالمية للمسارات الثقافية والدينية " روما 2025" والتي أكدت أن مصر هي جزء اصيل من الاحتفالية .

وأكد "عشماوي "أن مصر وضعت استثمارات كبيرة في تطوير مسار العائلة المقدسة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، دائم التوجيه بتطوير المسارات والأماكن الثقافية والدينية والتاريخية .

كما التقي «عشماوي» خلال الزيارة بإيطاليا ممثلي مجموعة من الشركات العاملة فى مجال السلاسل التجارية وإنتاج السلع الضرورية كما زار سيادته إحدى الشركات الكبرى في مجال صناعة القهوة الايطالية وذلك لبحث فرص الاستثمار في مصر ، هذا وقد ابدى الطرف الإيطالي رغبته في الاطلاع علي الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خاصة وأن مصر هي سوق كبير ويطل علي أسواق عربية وافريقية و لديه اتفاقيات ثنائية ومتعددة مع الكثير من دول القارة السمراء.

كما زار «عشماوي» أحد مصانع العطور الشهيرة والتي تنتج اجود انواع العطور العالمية وقد تفقد خطوط التحضير والخلط والانتاج والتعبئة وقد أبدت الشركة الايطالية رغبتها فى التواجد والتصنيع فى السوق المصري لما لمصر من عناصر جاذبة في مدخلات إنتاج العطور ،حيث تشتهر مصر بالتنوع في النباتات العطرية وكذا تميز مصر بموقعها كبوابة رئيسية ومحورية للدول المحيطة .