موعد الإفطار اليوم الجمعة 9 رمضان في القاهرة والمحافظات

كشفت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن موعد إفطار تاسع أيام شهر رمضان في القاهرة والمحافظات، الموافق 31 مارس الجاري؛ لتسهيل الأمر على المواطنين وتحديدا الذين يقطعون مسافات بين المحافظات ويريدون الإفطار في منزلهم وسط أفراد الأسرة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية موعد الإفطار اليوم الجمعة 31 مارس 2023 الموافق 9 رمضان في القاهرة والمحافظات، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية، وهي كالتالي:

موعد الإفطار اليوم 9 أيام شهر رمضان 2023

موعد الإفطار اليوم في الأقصر 06:05 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية الساعة 06:09 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في أسيوط الساعة 06:12.

موعد الإفطار اليوم في المنوفية الساعة 06:14 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في بنها الساعة 06:13مساءً.

موعد الإفطار اليوم في مرسى مطروح الساعة 06:29 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الساعة 06:19 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الغربية الساعة 06:14 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في أسوان 06:04.

موعد الإفطار اليوم في قنا الساعة 06.05.

موعد الإفطار اليوم في سوهاج الساعة 06:10 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الساعة 06:15.

موعد الإفطار اليوم في الشرقية الساعة 06:11.

موعد الإفطار اليوم في القاهرة الساعة 06:13 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الجيزة الساعة 06:13 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في بني سويف الساعة 06:13 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في العلمين الساعة 06:22.

موعد الإفطار اليوم في شرم الشيخ الساعة 05:59.

موعد الإفطار اليوم في المنيا الساعة 06:14.

موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الساعة 06:12 مساء.