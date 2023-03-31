مصرع وإصابة 10 أشخاص في حوادث متفرقة لسوء الأحوال الجوية بالبحر الأحمر

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عدد من الحوادث خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة للأحوال الجوية السيئة التي تتعرض لها البلاد، ما أسفر عن مصرع وإصابة 10 أشخاص وإنقاذ 16 آخرين في غرق مركب سياحي وإصابة 3 أشخاص نتيجة سقوط أعمدة إنارة في أحد الشوارع بمدينة الغردقة.

إنقاذ 16 شخصا في غرق مركب

أنقذت العناية الإلهية 16 شخصا على متن مركب سياحي تعرض للغرق في شواطئ الغردقة نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع حركة الأمواج، مما أدى إلى تسرب المياه إلى المركب.

سقوط أعمدة إنارة ولافتات

كما شهدت مدينة الغردقة سقوط أعمدة إنارة وعدد من اللافتات الإعلانية بالشوارع، حيث تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطارا بسقوط عمود إنارة بمنطقة الأمل بالغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام وعمل الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حوادث

كما شهدت طرق البحر الأحمر حادثين منفصلين إثر سوء الأحوال الجوية والرياح الترابية، الحادث الأول على طريق «رأس غارب - الزعفرانة»، شمال محافظة البحر الأحمر، أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة نتيجة انقلاب سيارتهم الملاكي.

والحادث الآخر على طريق «مرسى علم - برانيس» جنوب البحر الأحمر، أسفر عن إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل، وتم نقله لأحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث وعمل الإسعافات الأولية.