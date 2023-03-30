تصدير 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي، للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة بالمحافظات المختلفة، تشهد نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول البضائع، وصولاً وسفراً وسجل حجم التداول اليوم الخميس، 14 ألف طن.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر بيان هيئة موانئ البحر الاحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن تسير بإنتظام، وإجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة 9 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 768 شاحنة و20 سيارة.

وأوضح بيان الهيئة أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 5000 طن بضائع، 439 شاحنة و15 سيارة فيما سجلت حركة تداول الصادرات 9000 طن بضائع، 329 شاحنة و 5 سيارة.

ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و270 شاحنة

وتابع بيان موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال ثلاث سفن وهي عمان، الحرية 2، بوسيدون فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي عمان ، الحرية وبوسيدون إكسبريس.

فيما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و270 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين آيلة وبريدج.