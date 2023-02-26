لماذا يزور المستشار الألماني الهند؟.. مراسل قناة القاهرة الإخبارية يكشف السبب

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، إنّ زيارة المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى الهند، ممتدة على مدار يومين، والهدف منها زيادة التبادل التجاري بين ألمانيا والهند، لافتا إلى أنّ رئيس الوزراء الهندي، أعلن شراء 6 غواصات ألمانية بقيمة 5 مليارات يورو.

العلاقات الاقتصادية بين الهند وألمانيا

وأضاف مرزوق، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المحللين قالوا إنّ ألمانيا تحاول إبرام عقود مع الهند بنفس قوة التبادل الاقتصادي الألماني الصيني، فضلا عن محاولة فتح الملف الأوكراني مع الهند لاستمالة الهند بالعلاقات الصناعية والتجارية، في محاولة لأن تقف الهند مع الاتحاد الأوروبي للتأثير على روسيا، وحسب المحللين، فإنّ العلاقات الروسية الهندية قوية للغاية.

وتابع أنّ شولتس يحاول استمالة الهند لألمانيا والاتحاد الأوروبي، والمستشار الألماني صحب معه أحد قيادات شركة سيمنز الألمانية لإبرام عدد من العقود في مجلات مختلة، ومن المفترض أن يتحدث المستشار الألماني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن حول خطط السلام، لذلك فالمستشار الألماني موجود في الهند يومي السبت والأحد لسماع وجهة النظر الهندية ثم السفر إلى واشنطن لإعلامها برأي الهند، فالاتحاد الأوروبي يريد الانتهاء من الأزمة الأوكرانية بأسرع وقت.