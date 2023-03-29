تنويه من البنك الأهلي المصري عن الشهادة البلاتينية ذات العائد 18%

كشف البنك الأهلي المصري عن تنويه بخصوص الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري عبر الموقع الرسمي الخاص بالبنك.

وذكر البنك الأهلي المصري أنه يُرجى العلم أن الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري 18% غير المتحفظ عليها ستضاف في تاريخ الاستحقاق لحساب العميل.

تنويه من البنك الأهلي المصري

وأضاف: «بينما الشهادات المتحفظ عليها سيتم تجديدها في تاريخ استحقاقها بالشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري».

سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات

وبالنسبة للشهادة البلاتينية 3 سنوات يكون سعر العائد شهريًا 16%، وربع سنويًا 16.25% ونصف سنويًا 16.50%، وسنويًا 17.25%.

ونوع العائد على الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنوات ثابت طوال مدة الشهادة.

زحام على البنك الأهلي المصري

ويذكر أن شهدت فروع البنك الأهلي المصري زحاما وخاصة مع خفض ساعة العمل في شهر رمضان من 9 ونصف صباحًا إلى 1 ونصف مساء، بسبب إقبال العملاء على استرداد رؤوس أموال شهادة الـ18% البلاتينية، ويقدم البنك خدمة صرف المبلغ عن طريق ماكينات الصراف الآلي والتطبيقات الإلكترونية.