تفاصيل تمويل مشروعات القطاع الصناعي من البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها القطاع الصناعي، على سبيل المثال مشروع مصنع الأعلاف وصناعة تقطيع الورق ومراكز تجميع الألبان وغيرهم.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023 على تمويل القطاع الصناعي، يكون الحد الأقصى للتمويل 2 مليون جنيه في حال عدم توافر قوائم مالية، و3 ملايين جنيه في حال توافر قوائم مالية.

تمويل مشروعات القطاع الصناعي من البنك الأهلي

ويتيح البنك الأهلي فترة السماح بحد أقصى 5 سنوات ويتم السداد عن طريق أقساط متساوية، ويكون سعر العائد في حال مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% فقط.

وسعر العائد في حال كان من جهاز التنمية للمشروعات يكون وفقا لآخر تسعير، وإذا كان الإقراض من البنك الأهلي المصري يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل المشروعات

ويحتاج البنك الأهلي للحصول على تمويل المشروعات للقطاع الصناعي صورة من البطاقة الشخصية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.