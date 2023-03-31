موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc بطولة نيللي كريم

ينتظر جمهور الفنانة نيللي كريم، معرفة موعد إعادة عرض الحلقة الـ 8 مسلسل عملة نادرة، بعد الأحداث المشوقة التي عرضت خلال الحلقة 7، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول عليه.

موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

خلال السطور التالية نستعرض موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، بطولة الفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة الواحدة صباحًا على قناة cbc، وذلك بعد موعد عرضة الاساسي في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً يوميًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

بدأ مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، بطولة نيللي كريم، بوقوفها أمام والد زوجها الراجل، وتظهر بينهم خلافات عدة على الميراث الذي يحرمها منه مقابل شرط، وهو زواجها من ابنه الأكبر «مسعود»، وتوافق نادرة، وتضع خطة أخرى في بالها، وتتوالى الأحداث المشوقة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وقطاع من النجوم، أبرزهم، جمال سليمان، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وندى موسى ورمزي العدل، ونهى صالح، وفريدة سيف النصر، ومريم الخشت، وكريم عبدالعاطي، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وعلي الطيب، وهشام عاشور.